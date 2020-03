Patrimoines spoliés pendant la période du nazisme (2/3)

Lorsque en 1940 la Moselle est annexée par le Reich, les « indésirables » sont expulsés et forcés à laisser une grande partie de leurs biens derrière eux. Aussitôt, un organisme est mis en place afin d’organiser la spoliation des biens de ces « ennemis du peuple et du Reich ».

Conscient de l’importance essentielle de cette question, l’Institut national du patrimoine organisait le 22 janvier 2015, une journée de formation « Patrimoines spoliés : état des lieux et instruments de recherche » avec pour objectif de présenter les orientations méthodologiques et les instruments de recherche qui les aideront à reconnaître les œuvres spoliées et à identifier leur provenance. Le cas de l'Allemagne : l'exemple de la spoliation des biens culturels dans la Moselle annexée au IIIe Reich.

Intervention de Jean-Pierre Legendre, conservateur en chef du patrimoine, service régional de l'archéologie, DRAC Rhône-Alpes enregistrée le 22 janvier 2015 dans le cadre du colloque « Patrimoines spoliés. état des lieux et instruments de recherche ».