Patrimoines spoliés pendant la période du nazisme (3/3)

Après une brève histoire des biens spoliés et plus précisément des œuvres qualifiées de « dégénérées », Corinne Hershkovitch expose sa méthode de récupération des tableaux spoliés ainsi que l’organisation des restitutions de l’après-guerre à nos jours.

Conscient de l’importance essentielle de cette question, l’Institut national du patrimoine organisait le 22 janvier 2015, une journée de formation « Patrimoines spoliés : état des lieux et instruments de recherche ».avec pour objectif de présenter les orientations méthodologiques et les instruments de recherche qui les aideront à reconnaître les œuvres spoliées et à identifier leur provenance.

Intervention de Corinne Hershkovitch, avocate, cabinet Borghese associés, enregistrée le 22 janvier 2015 dans le cadre du colloque « Patrimoines spoliés. Etat des lieux et instruments de recherche»