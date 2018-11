Quelle place pour le cheval au cœur du patrimoine ?

Le duc d’Aumale a été l’un des premiers à considérer que les éléments patrimoniaux liés au cheval étaient dignes d’être mentionnés. Ce dernier, en rendant son domaine accessible à tous, et avec lui ses bibliothèques et archives, a offert une place au cheval au cœur du patrimoine.

Les bibliothèques et les archives conservent des témoignages uniques pour le cheval et ses patrimoines […]

Intervention d’Olivier Bosc, conservateur en chef de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly, enregistrée le 5 octobre 2012 dans le cadre du colloque « Le cheval et ses patrimoines. Collections et collectionneurs en France et en Europe»