L’archiviste et l’intime : patrimoine public et vie privée

Dans un monde ouvert et en constante évolution, les questions du rôle, de la responsabilité et de la déontologie de l'archiviste se posent avec une actualité et une acuité particulières.

Confronté à une complexité et une diversité croissantes de situations et d’acteurs, à des enjeux potentiellement contradictoires, les conservateurs se doivent d’interroger sans cesse les principes et les valeurs qui encadrent leur pratique, règlent leur conduite et légitiment leur action.

Ces contraintes apparaissent notamment au cœur du métier d’archiviste. En effet, même si un code international de déontologie de l’archiviste existe, cette réglementation ne suffit pas toujours à déterminer les choix éthiques qui doivent être faits.

Cette approche éthique apparaît notamment comme une obligation dans le cas du traitement des données à caractère personnel, considérées comme délicates comme l’explique, ci-après, Bruno Ricard, sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives, service interministériel des Archives de France, direction générale des patrimoines, ministère de la Culture

Intervention enregistrée le 17 juin 2015 dans le cadre du colloque « La déontologie. Rôle et responsabilités du conservateur ».

Cette rencontre, organisée par l’Institut national du patrimoine en partenariat avec le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, a été l'occasion de confronter l’expérience et les points de vue de professionnels exerçant dans les divers champs du patrimoine - archives, archéologie, bibliothèques, inventaire, monuments historiques, musées, PSTN - et de tirer de leurs expériences respectives des enseignements précieux pour la pratique professionnelle des futurs conservateurs.