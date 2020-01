Restaurer à l’identique pour restituer l’esprit des lieux

Un important chantier de restauration-restitution permet depuis quelques années de redécouvrir les appartements d’invités 33 et 34 du palais impérial de Compiègne au plus proche de ce qu’ils furent sous Napoléon III.

Si une partie des papiers peints anciens a pu être dégagée et restaurée, il a fallu en faire recréer à l’identique d’après le modèle du Second Empire le reste des papiers peints, les tapis- moquettes, le linge de lit et les textiles intérieurs coordonnés tandis que le mobilier d’acajou et de bois peint ainsi que les objets d’art ont été nettoyés et restaurés.

Intervention de Marc Desti, conservateur au palais de Compiègne, enregistrée le 28 janvier 2016 dans le cadre du colloque « Mobiliers, ensembles, décors. Conserver, restaurer, faire vivre ».