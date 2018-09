Quand la réalité augmentée devient un outil de restauration du patrimoine

La décision d'intégrer dans une application de visite les images virtuelles des ensembles visibles par la réalité augmentée a donc été prise.

L'espace abandonné et grandement endommagé a été restitué tel qu'il était en 1932, date de livraison de la Villa par l'architecte Mallet-Stevens.

Cette restauration concernait non seulement le bâti mais également les ensembles décor et mobiliers. En effet, restaurer la Villa sans ses décors et son mobilier aurait eu peu de sens puisque l'architecte avait conçu son projet comme une œuvre globale.

La numérisation très précise des espaces conservés suivi d'un travail comparatif avec les archives existantes a permis d'obtenir les mesures exactes des éléments de décor et de mobilier ainsi que leur répartition dans l'espace. Les restitutions, aussi bien virtuelles que réelles, n'auraient pas été possibles sans ce travail rigoureusement scientifique.

Intervention de Gaël Hamon, membre de la Société Art graphique et patrimoine enregistrée le 28 janvier 2016, dans le cadre du colloque " Mobilier, ensembles, décors. Conserver, restaurer, faire vivre.".