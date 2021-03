L’après-pétrole est désormais un mot d’ordre dans les pays arabes. Dans le nouvel orientalisme que les pays du Golfe offrent à leurs touristes, l’or noir est relégué à l’arrière-plan. Au début du XXIe siècle, la transition économique est pourtant particulièrement difficile pour les pays arabes tant elle implique un changement radical de leur modèle de société. En un peu plus de deux générations, ces tard-venus du pétrole ont vécu au cours de la seconde moitié du XXe siècle une transformation sans équivalent dans le reste du monde, passant de l’opulence à l’austérité et de l’enthousiasme au désenchantement.

Fondement d’un panarabisme volontiers révolutionnaire avant d’être le pilier d’États autoritaires, moteur de l’industrialisation des économies, exploité sans scrupules par l’État islamique, le pétrole a façonné le monde arabe et conditionné les rapports que nous entretenons avec lui.

Une rencontre enregistrée en mars 2021, autour du du livre de Philippe Pétriat Aux Pays de l’or noir : une histoire arabe du pétrole, Collection Folio, 2021.

Philippe Pétriat, normalien et agrégé d’histoire, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au sein de l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (UMR 8066, CNRS) et chercheur associé au Centre français d’archéologie et de sciences sociales (Cefas) de Koweït

Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.