De la judéophobie à l’islamophobie

L'historien Shlomo Sand, grand admirateur de Zola, Sartre et Camus, est aujourd’hui sidéré de voir ce que l’intellectuel est devenu quand il s’incarne sous les traits de Michel Houellebecq, Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut, et s'interroge sur la judéophobie et l’islamophobie de nos "élites".

Historien israélien de renommée internationale, Shlomo Sand a fait irruption dans le débat intellectuel français avec ses ouvrages : Comment le peuple juif fut inventé et Comment la terre d’Israël fut inventée. Renouant avec ses premières amours, il se consacre dans ce nouveau livre La fin de l'intellectuel français ?, à la figure de l’intellectuel français. Au cours de ses études à Paris, puis tout au long de sa vie, Shlomo Sand s’est frotté aux "grands penseurs français". Il connaît intimement le monde intellectuel parisien et ses petits secrets. Fort de cette expérience, il bouscule certains des mythes attachés à la figure de l’intellectuel, que la France s’enorgueillit d’avoir inventée.

Mêlant souvenirs et analyses, il revisite une histoire qui, depuis l’affaire Dreyfus jusqu’à l’après-Charlie, lui apparaît comme celle d’une longue déchéance. Shlomo Sand, qui fut dans sa jeunesse un admirateur de Zola, Sartre et Camus, est aujourd’hui sidéré de voir ce que l’intellectuel parisien est devenu quand il s’incarne sous les traits de Michel Houellebecq, Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut… Au terme d’un ouvrage sans concession, où il s’interroge en particulier sur la judéophobie et l’islamophobie de nos "élites", il jette sur la scène intellectuelle française un regard à la fois désabusé et sarcastique.

Une rencontre enregistrée en mars 2016.

Shlomo Sand, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tel-Aviv, auteur notamment de Comment le peuple juif fut inventé, Comment la terre d’Israël fut inventée, Comment j'ai cessé d'être juif, et de La fin de l'intellectuel français ?

Dominique Vidal, journaliste et historien.