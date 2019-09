Femmes, féminismes et islam

La participation massive des femmes aux révolutions au Moyen-Orient et au Maghreb a conduit à un changement de leur image dans l'opinion publique et les médias occidentaux. Mais l'occidentalocentrisme, fondé sur le primat de la différence, continue d'encombrer certains discours féministes.

Une rencontre autour des livres Femmes et pouvoir en islam de Azadeh Kian et Féminismes arabes : un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie de Leïla Tauil.

Explorant la question des femmes et du pouvoir en islam avec une attention particulière portée au Moyen-Orient, Azadeh Kian offre un aperçu de quatre périodes historiques : l'avènement de l'islam, la période médiévale, l'époque moderne et l'époque contemporaine. L'histoire des sociétés à majorité musulmane montre en effet que les femmes y jouissaient de l'autorité tant du fait de leurs connaissances religieuses que poétiques, littéraires, scientifiques ou encore politiques et militaires. Elles ont tenté d'influencer, de contester ou de subvertir la structure sociale dominée par les hommes, que les lois islamiques ont consolidée. Ce n'est donc pas l'islam qui entrave l'émancipation des femmes, mais son instrumentalisation par des hommes qui visent à conserver privilèges et pouvoirs. Ne faut-il pas dès lors rejeter la lecture figée et traditionnaliste du Coran et réinterpréter les textes sacrés et les lois islamiques ? À travers l'historicisation et la contextualisation de l'islam, des militantes féministes et des droits des femmes ont ouvert des exégèses coraniques et jurisprudentielles aux lectures et interprétations alternatives visant à rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Leïla Tauil nous plonge dans l'histoire passée et présente des mouvements féministes marocains et tunisiens, en mettant en avant ces femmes actrices du devenir de leurs sociétés respectives ; il déconstruit ainsi le stéréotype de la "femme arabe soumise". La description des grandes étapes historiques de ces mouvements féministes du Maghreb, et les questionnements actuels liés à la réislamisation des "droits des femmes", au voilement "généralisé" et à l'émergence d'actrices religieuses se qualifiant de féministes islamiques, contribuent à l'originalité de cet ouvrage.

Une rencontre enregistrée en juillet 2019.

Azadeh Kian, sociologue, professeure de sociologie à l’Université Diderot-Paris VII et directrice du Centre d’enseignement de documentation et de recherches pour les études féministes, auteure notamment de Femmes et pouvoir en islam (Michalon, 2019)

Leïla Tauil, chargée de cours à l’Université de Genève et chercheure associée à l’Université Libre de Bruxelles, auteure notamment de Féminismes arabes : un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie (L’Harmattan, 2018)

Estelle Brack, économiste spécialiste du Maghreb, membre de l’iReMMO et enseignante à l’Université Paris II (Panthéon-Assas).