Gauche israélienne : l'échec d'une utopie

La gauche a joué un rôle central dans l’histoire d’Israël. Au cœur de la création de l’État en 1948, elle est restée majoritaire au Parlement pendant plus de trente ans. Depuis la fin des années 1970, et plus encore après l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, les partis de gauche traversent une crise profonde. Face à la poussée des courants ultranationalistes et religieux, ils doivent multiplier les alliances contre nature pour s’assurer une représentation parlementaire. La question est désormais posée : existe-t-il encore une gauche en Israël ?

Remontant aux sources du mouvement sioniste, dont l’aile gauche cherchait à bâtir en Palestine un État pour les juifs sur des bases socialistes, le livre de Thomas Vescovi L'Échec d'une utopie. Une histoire des gauches en Israël raconte l’histoire des mouvements progressistes et révolutionnaires israéliens. Au fil de ce récit très documenté, l’auteur analyse les débats qui animent et divisent ces mouvements depuis leurs origines. Comment peut-on être sioniste et de gauche ? Comment construire une société juste et égalitaire avec les Palestiniens ? Comment contrer les assauts de la droite sioniste et des mouvements religieux qui, jadis minoritaires, sont désormais hégémoniques politiquement et culturellement ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une rencontre enregistrée en avril 2021.

Thomas Vescovi, professeur d’histoire-géographie dans le secondaire et chercheur indépendant en histoire contemporaine, diplômé de l’Université Paris 8., auteur notamment de L'Échec d'une utopie. Une histoire des gauches en Israël (La Découverte, 2021)

Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

À RÉÉCOUTER Réécouter Qu'est devenue la gauche israélienne ? écouter ( 11 min) 11 min Les Enjeux internationaux Qu'est devenue la gauche israélienne ?