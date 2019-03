Immigration au XXe siècle : comment change la population française

En France, les "problèmes de l'immigration" se succèdent en rafale, dans un débat récurrent attisé par les cycles de la vie politique et en particulier le rythme de la présidentielle : crise des réfugiés, islam et laïcité, droit du sol, double nationalité, regroupement familial, "jungle" de Calais... François Héran replace les arguments de ce débat dans une perspective démographique et politique (...) abandon de la politique d'"immigration choisie", persistance de l'immigration dite "subie" mais légale : en fin de compte, une personne sur quatre vivant en France est immigrée ou enfant d'immigré. Le volontarisme ultra rêve encore, cependant, de faire sauter le verrou des droits fondamentaux (...) Ni pour ni contre l'immigration : avec elle, tout simplement.