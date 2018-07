Jérusalem : le mur, le droit et la vie au quotidien

L’Union européenne est très consciente de cette situation puisque ses consuls en poste sur place rédigent chaque année un rapport précis et documenté sur Jérusalem Est. Quelles sont les positions diplomatiques vis-à-vis de Jérusalem, actuellement en pleine recomposition suite au basculement américain ?

Historiquement, pendant 2000 ans, entre le 1er siècle avant notre ère et 1950, à l’exception de la brève parenthèse du Royaume Latin, Jérusalem n’a jamais été une capitale politique, ni pour Israël ni pour aucune autre souveraineté étatique. Suite à la conquête de Jérusalem Est en 1967, la knesset vote en 1980 une loi fondamentale qui stipule que non seulement Jérusalem Ouest, mais aussi Jérusalem-Est deviennent la capitale « une et indivisible » d’Israël. C’est là que tout bascule. Le conseil de sécurité des Nations Unies adopte alors la résolution 478 qui enjoint les 13 États qui ont encore une ambassade à Jérusalem (dont les Pays-Bas) à déménager à Tel Aviv afin de ne pas reconnaître l’annexion. On voit bien comment une décision unilatérale peut se transformer boomerang. Vincent Lemire, "Le Monde"