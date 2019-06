Juifs, musulmans : pourquoi la grande séparation

De la pénétration européenne en terre d'islam, au conflit actuel israélo-palestinien, Benjamin Stora identifie les seuils de ruptures intervenus sur la longue durée et traite des points de passerelles qui subsistent toujours dans cette histoire compliquée.

Nous ne pouvons que faire le constat de la "rupture" qui s'est aujourd'hui installée entre juifs et musulmans. De nombreux conflits loco-régionaux au Moyen-Orient et le développement international de mouvements terroristes islamiques en sont la conséquence plus ou moins directe.