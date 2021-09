L’Arabie saoudite rivalise avec la Corée du Nord en matière d’atteintes aux droits de l’homme ; d’absence totale de droits de la femme ; d’usage de la torture ; d’intolérance religieuse absolue ; d’interventions militaires extérieures (Bahreïn, Yémen) ; d’absence de liberté de conscience, de la presse et de liberté d’opinion... Une spécificité supplémentaire propre à l’Arabie : la peine de mort pour "blasphème" et l’athéisme assimilé à du terrorisme. Longtemps le régime s’est recroquevillé dans sa superbe indifférence avant que la guerre au Yémen ou l’assassinat de Khashoggi ne l’obligent à soigner son image. La solution a donc consisté à contracter avec toutes les sociétés internationales de relations publiques et les cabinets de lobbying, en particulier aux États-Unis et en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une table ronde autour de l'ouvrage collectif Le lobby saoudien en France, enregistrée en juin 2021.

Pierre Conesa, enseignant à Sciences-Po, auteur notamment de Guide du Paradis : publicité comparée des au-delà (L’Aube, 2004 et 2006), de Les Mécaniques du chaos : bushisme, prolifération et terrorisme (L’Aube, 2007) et de _La Fabrication de l’ennem_i (Robert Laffont, 2011)

Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon, directeur du programme de Master Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient, auteur notamment de L’Islamisme décrypté (L’Harmattan, octobre 2020)

Sofia Karampali Farhat, analyste géopolitique arabisante et spécialiste du Proche-Orient et du Golfe

Modération : Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et chargée de cours à Sciences Po.