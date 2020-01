La tragédie des chrétiens d’Orient, oubliés de l'histoire

Aujourd’hui, les chrétiens d’Orient sont menacés. Alors que notre monde est fait de diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, le Moyen-Orient se vide de cette richesse et se prive d’un apport essentiel pour favoriser la compréhension entre les groupes et les minorités.

Face à cette tragédie qui rappelle à maints égards le génocide de 1915, qui toucha Assyro-Chaldéens-Syriaques et Arméniens, il s’agit tout à la fois de comprendre et de suggérer quelques pistes concrètes en termes d’alternative pour que survive ce christianisme autochtone et apostolique, fortement enraciné et universel, riche de culture et de modernité.

Mais pourquoi en est-on arrivé là ? Comment cette diversité a-t-elle été gérée, voire malmenée dans le monde arabe ? Que dire d’un tel drame ? Les chrétiens d’Orient, au-delà des mythes et des instrumentalisations.

Une rencontre enregistrée en décembre 2019.

Joseph Yacoub, professeur émérite de l’université catholique de Lyon, sociologue et historien, spécialiste des droits de l’homme, des minorités ethniques, linguistiques et culturelles, des peuples autochtones et des chrétiens d’Orient, auteur de nombreux ouvrages, dont Au nom de Dieu ! Les guerres de religion d’aujourd’hui et de demain (Jean-Claude Lattès, 2002), Une diversité menacée, les Chrétiens d’Orient face au nationalisme arabe et à l’islamisme (Salvator, 2018) et Le Moyen-Orient syriaque. La face méconnue des chrétiens d’Orient (Salvator, 2019)

Modération : Antoine Fleyfel, professeur de théologie et de philosophie au Collège des Bernardins et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, chargé des relations académiques de l’Œuvre d’Orient, auteur de nombreux ouvrages, dont La théologie contextuelle arabe. Modèle libanais (l’Harmattan, 2011), Géopolitique des chrétiens d’Orient. Défis et avenir des chrétiens arabes (L’Harmattan, 2013) et Les dieux criminels (éditions du Cerf, 2017).

