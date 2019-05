Une plongée dans les méandres des politiques communistes des deux côtés de la Méditerranée durant plus de quatre décennies. Des tout premiers temps, lorsque le jeune parti commençait à s’affirmer et tentait de briser le consensus colonial, aux tempêtes de la guerre d’Algérie.

C’est un paradoxe : l’histoire du communisme reste aujourd’hui encore, alors que ce mouvement n’a plus dans la vie politique ni le poids ni la force d’attraction d’antan, un objet de controverses à nul autre pareil, en "pour" et en "contre". Cet état d’esprit atteint un paroxysme lorsqu’il s’agit d’évoquer les actions et analyses du communisme – français et algérien – face à la question coloniale en Algérie, des origines dans les années 1920 à la guerre d’indépendance (1954-1962). Et s’il était temps, écrit Alain Ruscio, de sortir des invectives ?

Un entretien enregistré en février 2019.

Alain Ruscio, docteur en histoire et chercheur indépendant, a consacré l’essentiel de ses travaux à l’histoire coloniale, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, parmi lesquels La Guerre française d’Indochine, 1945-1954 (Complexe, 1992), Le Credo de l’homme blanc. Regards coloniaux français, XIXe-XXe siècles (Complexe, 1996, 2002), Y a bon les colonies ? : la France sarkozyste face à l’histoire coloniale, à l’identité nationale et à l’immigration (Le Temps des cerises, 2011), Les communistes et l'Algérie (La Découverte, 2019).

Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien, membre de l’iReMMO.