Imagine-t-on en France une loi qui établirait deux catégories de citoyens : par exemple, les "Français de souche" et les autres, qui ne bénéficieraient pas de droits égaux ? Une loi ségrégationniste de ce type, le Parlement israélien l'a votée en 2018, au bénéfice des seuls citoyens juifs.

Comment s'étonner que, de Trump à l'Indien Modi, du Hongrois Orbán au Brésilien Bolsonaro, les nouveaux dirigeants dits "illibéraux", dont certains cultivent leurs franges antisémites, plébiscitent désormais Israël ? Ce qui les fascine, c'est la capacité de cet État à imposer sa politique "identitaire", à multiplier les lois antidémocratiques, à faire taire les critiques et à promouvoir un modèle où la "guerre au terrorisme", la xénophobie et l'islamophobie assumées jouissent d'un soutien massif au sein de l'ethnie majoritaire. Comment est-ce advenu ? Quelles en sont les conséquences, pour les Palestiniens comme pour les Israéliens ?

Autour du livre de Sylvain Cypel L’État d’Israël contre les Juifs.

Une conférence enregistrée en février 2020.

Sylvain Cypel, journaliste et membre d’Orient XXI, ancien correspondant du journal Le Monde à New York de 2007 à 2013, ancien chef adjoint de la section internationale puis rédacteur en chef. Il a également été directeur de la rédaction du Courrier international. Il est l'auteur notamment de Un Nouveau rêve américain (Autrement, 2015), Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse (La Découverte, 2006), et de L’État d’Israël contre les Juifs (La Découverte, 2020).