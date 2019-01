Peut-on parler sereinement de l’islam aujourd’hui ?

Renouer surtout avec l’humanisme d’expression arabe qui a prévalu en contextes islamiques et le conjuguer avec toutes les sagesses de l’humanité. Il est affligeant qu’il soit oblitéré, effacé des mémoires et totalement occulté. Ravaler le délabrement moral, en finir avec l’indigence intellectuelle et la déshérence culturelle. L’extrémisme est le culte sans la culture ; le fondamentalisme est la croyance sans la connaissance. L’éducation, la culture et l’inclination pour les valeurs esthétiques libèrent les esprits, élèvent les âmes, polissent les cœurs et les assainissent de tous les germes du ressentiment et de la haine.