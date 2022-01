Yémen : récits de guerre, perspectives de paix

Le Yémen a longtemps fasciné bien des voyageurs, parfois illustres, d’Ibn Battuta à Arthur Rimbaud et André Malraux. Il apparaît comme l’incarnation d’une authenticité tant arabe que musulmane. Toutefois, bien que pris dans les soubresauts de l’histoire mondiale (colonisation, guerre froide et terrorisme) et occupant une place stratégique à la croisée des continents, il reste mal connu et perçu comme marginal et passif. Patrie d’origine de la famille Ben Laden, lieu où l’attentat contre Charlie Hebdo a été commandité, le Yémen a émergé en tant que menace à la sécurité internationale dans le contexte de la guerre mondiale contre le terrorisme et a vu son image se détériorer. L’offensive armée saoudienne lancée en mars 2015 en a fait une victime directe de la lutte entre puissances régionales. L’ambition de cette conférence est de dépasser ces perceptions catastrophistes et cette lecture purement sécuritaire pour s’intéresser aux modes d’intégration du Yémen dans les relations internationales. Il s’agit d’analyser la place qu’occupent cet État et cette société dans les enjeux contemporains.

Car le Yémen, loin d’être une marge, se trouve au cœur de processus fondamentaux qui ont trait aux flux transnationaux, aux mécanismes de domination et aux résistances qu’ils engendrent. Mieux le comprendre, c’est aussi mieux appréhender un Moyen-Orient et un monde en crise.

Une rencontre enregistrée en janvier 2022.

Laurent Bonnefoy, politiste, chercheur au CNRS, affecté au CERI/Sciences Po. Il est l’auteur de Yémen : de l’Arabie heureuse à la guerre (Fayard, prix Colas de l’Académie française 2018) ainsi que de nombreux articles et autres ouvrages sur la péninsule Arabique. Membre de la rédaction d’Orient XXI, il est aussi rédacteur en chef de la revue académique Arabian Humanities.

Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

