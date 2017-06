Ce qui procure du plaisir est souvent suspect

Notre société a un discours double face à cette question. Il n’y a pas réellement de tabou par rapport à la question du plaisir, mais ce qui procure du plaisir est souvent un peu suspect.

Pour Freud, notre recherche du plaisir butera toujours, non pas tant sur le principe de réalité, qui en un sens est souvent une variante du principe de plaisir. Quand vous êtes conforme à la réalité, c’est justement pour ne pas recevoir de coups de cette réalité. Donc pour ne pas en recevoir, il faut du déplaisir. La véritable opposition à la quête du plaisir, c’est bien sûr l’existence de limites à cette quête, et ce sont des limites extrêmement violentes… Mais c’est aussi l’existence de forces de conservation des choses en l’état.

À quoi sert le plaisir ? Cette question induit peut-être la notion de déplaisir.

Si je suis dans une excitation pénible, à quoi peut me servir l’idée du plaisir ? Là on est en orthodoxie freudienne, a déjà me débarrasser de cette douleur, et puis à trouver quelque chose d'autre. Il y a une activité complexe de substitution : vous avez mal à ceci, voyez ce qui vous fait plaisir par ailleurs. Autrement dit soyez plus jouable avec le déplaisir, et forcément aussi avec le plaisir…