Le plaisir de la caresse

Il peut paraître surprenant d’appeler le philosophe à réfléchir sur la caresse. Comment un pur et simple geste, peut donner prise à la pensée ? Comment et pourquoi faire de la caresse l’objet d’un discours, s’il n’est rien de plus silencieux. La caresse, c’est tout à sentir. Un beau concept…

• Crédits : Marin - Getty

Le désir s’exprime par la caresse comme la pensée par le langage. Jean-Paul Sartre , "L’Etre et le néant"

Une conférence enregistrée en 2013.

Claude Obadia, agrégé de philosophie, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales, auteur notamment de "Les lumières en berne ?".