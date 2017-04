Le plaisir de l'émerveillement

C’est parce que la peine et la souffrance ont pour origine les opinions creuses, qu’il faut apprendre à soigner son âme malade, apprendre à vivre le plaisir, et supporter l’idée d’être heureux. Pour cela, il va falloir repenser le plaisir, et la capacité à s’émerveiller. Épicure peut nous y aider.

• Crédits : Yannick Ciancanelli Photography - Getty

Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrances corporelles et de troubles de l'âme. Épicure, "Lettre à Ménécée"

Une conférence enregistrée en 2012.

Claude Obadia, agrégé de philosophie, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales.