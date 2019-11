On le sait, les évolutions très rapides de la science posent des questions qui mettent en conflit les représentations du vivant : quelle attitude avoir devant certaines innovations technologiques ? Qu’autoriser ? Qu’interdire ? Que contrôler ?

On le sait, les évolutions très rapides de la science posent des questions qui mettent en conflit les représentations du vivant : quelle attitude avoir devant certaines innovations technologiques ? Parmi ces évolutions, les nouvelles possibilités d’améliorer ou de suppléer la cognition humaine par des moyens artificiels ne peuvent manquer de soulever des espoirs, mais aussi de l’inquiétude. Contrairement à ce que l’on pourrait spontanément penser, technologie et cognition sont liées depuis l’origine de l’humanité. La technologie dépend de notre cognition qui elle-même dépend de la technologie. A l’heure de la révolution numérique qui s’observe actuellement dans le domaine de la vie artificielle quels sont les grands enjeux éthiques posés par l’interpénétration de l’humain et de la technologie ?

Conférence inaugurale du cycle "La bioéthique : aux frontières de la vie ?", enregistrée en octobre 2019.

François Jouen, Directeur d'études section des Sciences de la Vie et de la Terre à l'EPHE PSL.

