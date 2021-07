La construction de la sexualité

Simone de Beauvoir avait-elle raison lorsqu'elle écrivait : "On ne nait pas femme, on le devient" ?

XX, XY, comment devient-on un homme ou une femme ? Qui gouverne la construction de notre identité sexuelle : nos gènes ? Nos hormones ? La société ? La famille ? Les hommes d'aujourd'hui ne s'interrogent-ils pas aussi sur leur identité profonde ? Sauf accident, tout individu obéit aux lois de la génétique et de la physiologie qui créent, dans notre espèce, des mâles et des femelles. Mais au-delà, le regard de nos parents, de la société tout entière, nous façonne dans notre intimité. Et si la différence des sexes structure la pensée humaine, peut-on changer les rapports du masculin et du féminin ? Que disent les sciences sociales, humaines et les sciences du vivant de cette construction ?

Une conférence enregistrée en mai 2004, dans le cadre du cycle "Masculin / féminin : la loi du genre".

Marc Fellous, ancien professeur de Génétique à l’université Paris VII et Chef de l’Unité d’Immunogénétique Humaine à l’Institut Pasteur

Alain Braconnier, médecin psychiatre et psychanalyste.