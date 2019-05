La pensée libre au défi des extrémismes en Europe

Liberté d’expression et liberté des médias, comme autant d'indicateurs de la montée de l’autoritarisme et de l’extrémisme en Europe.

Vérité et liberté, les deux notions étant pour moi indissociées [car] pour pouvoir exprimer la vérité il faut être libre. Raymond Aron

Une table ronde enregistrée en mai 2019, organisée par le Site-mémorial du Camp des Milles.

Alain Chouraqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, Président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education, Chaire Unesco Éducation à la citoyenneté, sciences de l’homme et convergence des mémoires

Edith Cresson, ancienne Premier ministre, ancienne Commissaire européen, Présidente de la Fondation pour les écoles de la deuxième chance depuis 2001

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert-Schuman, Président de l’Institut libre d'étude des relations internationales

Jean-François Mary, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Président du groupe Création et Production, Vice-Président du groupe Droits et libertés, pluralisme et déontologie.

