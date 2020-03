Le Liban, entre révolution et effondrement

La population libanaise réclame le départ des hommes politiques, souvent d’anciens "seigneurs de la guerre", qui se partagent le pouvoir depuis la fin de la guerre civile. Rapidement, cette crise politique a pris un tour dramatique avec la dévaluation (de facto) de la livre libanaise, l’accroissement rapide du chômage et l’augmentation de la pauvreté.

Cette table ronde organisée par Chantal Verdeil, professeure d'Histoire du monde arabe contemporain à l'Inalco, se propose d’éclairer à la fois le mouvement révolutionnaire, à travers ses images, ses chants et ses slogans (Jihane Sfeir, Université libre de Bruxelles) et d’expliquer cette crise à la fois politique et économique. En effet, on ne peut comprendre cette situation sans revenir sur le système mis en place au lendemain de la guerre civile (1975-1990) pour reconstruire le pays (Eric Verdeil, Sciences Po Paris).

Table ronde enregistrée le 6 février 2020.