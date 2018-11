L'école, sanctuaire des sujets tabous ?

La réalité sociale, ethnique, religieuse, communautariste et démocratique, mais aussi la redéfinition des rapports sociaux et de l'autorité, les questions d'identité, de citoyenneté, de laïcité, enfin l'institution Education nationale fossilisée, bouleversent la manière d'appréhender certains sujets.

Non, nous n’assistons pas à une crise de la démocratie, nous ne nous sommes même jamais autant exprimés. Nous vivons clairement une crise de la citoyenneté. Nous ne savons plus ce que veut dire "être citoyen" puisque le seul fait de naître nous en donne les bénéfices et la protection sans autre contrepartie. Yves Michaud

Une rencontre enregistrée en octobre 2018, dans le cadre du forum "Une époque formidable".

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire "Humanités et Santé".

Yves Michaud, philosophe.