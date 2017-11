Les écrans nous rendent-ils idiots ?

Comment définir la juste place qu’il convient d’accorder aux écrans, sans les diaboliser ni les encenser ? Comment agissent-ils sur la formation de notre cerveau et sur notre rapport aux savoirs, et quelles recommandations adresser aux parents dans le cadre de l’éducation de leurs enfants ?

De quoi parle-t-on ?

Derrière le mot "écrans", que l’on fustige si souvent, qu’entend-on réellement ? Internet, les jeux vidéo, la multiplication des smartphones et tablettes, voire des montres connectées, tout cela pose des problèmes multiples et variés. "Mais de quoi parle-t-on ? On superpose technologie, instantanéité et images", nous dit Patrick Boucheron. Si notre rapport au texte, à la lecture, se trouve modifié et peut-être altéré par notre usage quotidien des écrans, le médiéviste explique qu’en revanche, le rapport à l’image qu’ont ses étudiants, et surtout leur sens critique, s’est considérablement développé.

Peut-on parler d’addiction ?

Elena Pasquinelli explique que les chercheurs européens manquent d’un référentiel commun pour confirmer ou infirmer l’existence d’une telle "addiction", que pointe le rapport du CESE.

Les écrans, le goût et le savoir

Alain Bentolila, insiste sur le fait que ce ne sont pas les écrans qui sont susceptible de résoudre l’illettrisme : dans les années soixante, tout comme aujourd’hui, 10 à 12 % de la population adulte est dite illettrée, mais qu’il s’agit de deux illettrismes très différents, l’illettrisme actuel étant sans doute directement causé par les écrans. Il reproche également à la télévision sa "prévision", le fait que tout soit prévisible, notamment dans la téléréalité, que le téléspectateur soit certain, en s’asseyant dans son fauteuil, qu’il n’aura pas à réfléchir : "la télé, dans sa proposition massive, tue le désir de savoir".

Damien Le Guay explique en quoi les écrans sont irrésistibles. Le premier analyse comment ils ont peu à peu remplacé l’autorité parentale : "l’écran ne fait plus écran, autrefois la famille faisait écran". Pour Elena Pasquinelli, ils sont "des gâteaux pour le cerveau", car ils stimulent des fonctions et réflexes très anciens de ce dernier. Quitter sans cesse des yeux le texte qu’on lit parce que l’on est attiré par une image publicitaire bougeant dans un coin n’est donc pas un manque d’attention dû à une régression quelconque, mais bien un réflexe très ancien propre au chasseur-cueilleur que nous étions.

Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’université Paris-Descartes

Patrick Boucheron, professeur d'histoire du Moyen Âge

Damien Le Guay philosophe, maître de conférences à HEC, enseignant à l'espace éthique de l'APHP

Elena Pasquinelli, chargée de mission à la Fondation La main à la pâte, chercheur en sciences cognitives, Institut Jean Nicod, ENS.