Les séries et nos futurs

Les séries et la PoliceLes bouleversements liés à la pandémie ont transformé notre rapport au vivre ensemble, au travail, à la maladie... et au temps. Après un an et demi passé sous la menace mortelle d’un virus incontrôlable, la question du futur ne se pose donc plus tout à fait comme avant mars 2020. Alors, en quoi les séries peuvent-elles nous aider à voir plus clair après cette période troublée ? Il est trop tôt pour se fonder sur des séries qui prennent la pandémie en compte autrement que dans l’ajout de quelques masques décoratifs. Mieux vaut nous tourner vers celles qui, avant la COVID, ont imaginé le futur, depuis la série américaine La quatrième dimension en 1959 jusqu’à Squid Games sorti cette année en Corée. Certaines ont imaginé un futur post-apocalyptique comme The Leftovers, ou un futur très proche voire réaliste comme Years and Years. Anna, adapté d’un roman paru en 2015, imagine même un monde frappé par un virus qui s’attaque aux poumons et épargne les plus jeunes. D’autres, comme L’Effondrement, ont tablé sur le sentiment de terreur chez le spectateur là où Le visiteur du futur pratique comique et dérision. Et c’est peut-être là que nous trouverons la ligne directrice de ces rencontres : puisqu’une programmation suppose des choix, autant aller vers des séries qui ne laissent pas le spectateur pantelant, toute réflexion annihilée par l’angoisse et prêt à renoncer à la rationalité une fois de retour dans le réel. A cet égard, La Servante écarlate, pour éprouvant qu’en soit le visionnement, est exemplaire dans l’envie qu’elle suscite : réfléchir. C’est tout l’intérêt du concept de fiction "préparatrice" que nous essaierons d’approfondir. Est-ce cette même ambition que l’Agence de l’innovation Défense du ministère des Armées avait pour objectif quand elle a réuni en 2019 des créateurs pour imaginer, penser et se préparer à de futurs crises impliquant les militaires en 2025 ou 2045 ? Ses représentants nous le diront.

Les Rencontres Havre séries, organisées par l'association Havre de cinéma, on été enregistrées en décembre 2021.

Les séries et la politique

Édouard Philippe, maire du Havre, ancien Premier ministre

Autour de la RED TEAM : le Design Thinking du ministère des Armées

Romain Lucazeau, écrivain de science-fiction ; Jean-Baptiste Colas, Commandant des armées en charge de la Red Team Défense, et Marie Roussie, ingénieure de recherches pour la Red Team Défense

De l'Apocalypse et de la fin du monde dans les séries

François Angelier, auteur et producteur de Mauvais genre sur France Culture

Scénaristes et réalisateurs dans la création sérielle

Adrienne Frejacques, chargée des programmes de fiction ARTE ; Catherine Winckelmuller, agent artistique ; Clémence Dargent, scénariste, et Charlotte Paillieux, déléguée générale de l'AMAPA

