Les "veuves noires de Daech" : parcours djihadistes féminins

Même si les femmes ont souvent des rôles de soutien aux moudjahidines et qu’elles n’ont généralement accès à des rôles décisionnels que lorsqu’il s’agit de recrutement et de maintien de l’engagement d’autres femmes, il faut aussi tenir compte d’évolutions plus récentes. Ainsi, des sphères féminines se sont-elles formées au sein de la mouvance terroriste, principalement parmi les "migrantes" (muhâjirât). Certaines d’entre-elles disposent d’une forme d’autonomie par rapport à d’autres consoeurs. Les propagandistes, recruteuses ou idéologues et dirigeantes de Daech font partie du groupe des privilégiées. L’analyse des trajectoires et profils de ces femmes montre que leur ascension sociale ne dépend pas seulement de leur statut de muhâjirât et de la place qu’occupent leurs maris (ou ex pour les veuves) mais aussi de leurs positions dans la hiérarchie et leurs rôles au sein du groupe. L’étude de ce que nous appellerons les "veuves noires", principalement à partir de la littérature qu’elles produisent, permet de mieux appréhender cette transformation des rôles du genre au sein de la mouvance terroriste.

Une rencontre enregistrée en septembre 2019.

Hasna Hussein, sociologue des médias et du genre, spécialiste des sociétés arabes contemporaines, chercheuse associée au Centre Émile-Durkheim à Bordeaux, auteure du carnet de recherche Contre discours radical, directrice de l’association de prévention de l’extrémisme violent "PREVA-NET"

Laurène Renaut, doctorante en sciences du langage, auteure d'une thèse sur L’engagement djihadiste féminin sur les réseaux sociaux : représentations identitaires entre 2015 et 2019

Modération : Ouisa Kies, sociologue, membre du conseil scientifique sur les processus de radicalisation auprès du Premier Ministre et directrice de l’association "Dialogues citoyens".

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Daech aujourd'hui 58 min Affaires étrangères Daech aujourd'hui