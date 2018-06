L'homosexualité des deux côtés de la Méditerranée

L’homosexualité a longtemps été un sujet tabou, c’est le moins qu’on puisse dire. En milieu dominé par la culture et surtout la morale chrétienne, où les amours hétérosexuelles hors mariage sont problématiques et entachées de souillure, il est évident que l’homosexualité a été frappée d’ostracisme et vigoureusement condamnée. En revanche, la situation est différente en milieu musulman. Nous en voulons pour preuve les observations que fit Joseph Pitts, un jeune Anglais capturé en 1678 par les corsaires barbaresques algériens. Dans le récit qu’il écrivit , après sa fuite quelque quinze ans plus tard, il note : "Ce péché abominable de sodomie est si loin d’être châtié chez eux, que se vanter de ce genre de détestables agissements fait partie de leurs conversations habituelles. Il est aussi courant ici pour les hommes de tomber amoureux de garçons, que ça l’est en Angleterre d’être amoureux d’une femme". Omar Merzoug