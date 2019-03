Livres sur Prescription

À propos de Portraits de Vi(H)es * de Jean-Luc Romero-Michel

Aujourd'hui, vivre avec le VIH est en France parfois plus difficile qu'il y a trente ans, et que la vie des 150 000 personnes séropositives reste une lutte au quotidien : contre le virus, contre le regard des autres, contre la discrimination, contre le chômage, contre les lois, contre la culpabilité, contre une société qui leur intime l'invisibilité... Face à cet insupportable et indigne silence imposé, la parole est un combat qui libère autant ceux qui témoignent - qui peuvent ensuite se battre plus efficacement - que notre collectivité toute entière qui par ignorance ou bêtise condamne ses propres enfants.

À propos de Santé, science : doit-on tout gober ? de Florian Gouthière

Une simple pommade antibiotique efficace à 100% contre la maladie de Lyme ! ; Sinusite chronique: attention aux risques de cancer ! ; Le temps de sommeil moins important les soirs de pleine Lune ! ; Des scientifiques prouvent qu'il y aurait une vie après la mort ! ; Les mouches transmettent la peste ! ; Selon un cancérologue, il faut faire l'amour sans préservatif ! ... Gros titres de journaux, dépêches AFP, reportages TV fourmillent d'infos de ce genre, alarmistes, sensationnalistes... et généralement rigoureusement fausses. Alors, info ou intox ? Comment s'y retrouver dans l'information santé, et plus généralement scientifique ? Florian Gouthière

À propos de Réformer la santé, une leçon de Michel Foucault de Laurent Vercoustre.

C'est dans l'histoire que nous trouverons les clefs pour avancer, nous dit Foucault : "la réexploration que nous pouvons faire présente un certain intérêt : il s'agit de mieux connaître non pas la crise actuelle de la médecine, qui est un concept faux, mais le modèle de fonctionnement historique de cette discipline depuis le XVIIe siècle, pour savoir dans quelle mesure il est possible de le modifier." Cette réexploration prend chez Foucault la forme d'une enquête généalogique. Réformer, c'est d'abord se poser les questions : qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce qu'un hôpital, qu'est-ce qu'une consultation ? Laurent Vercoustre

Des entretiens enregistrés en décembre 2018.

Jean-Luc Romero-Michel, Président-Fondateur de "Élus locaux contre le sida"

Florian Gouthière, journaliste scientifique à France 5

Laurent Vercoustre, médecin et philosophe.

Sciences Po Lille accueille la première édition du cycle de conférences-débats "Livres sur Prescription", mis en place et animé par Catherine Duchêne, enseignante en Politique de santé à Sciences Po Lille.