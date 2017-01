Aimé Césaire : la fureur du Mot gouverne son œuvre

La mémoire du poète-Rebelle dont la voix rayonne de langage, et dont le grand cri nègre... d'une telle raideur, ébranlera les assises du monde. L'œuvre d'Aimé Césaire, vivace, habite notre temps comme un vouloir obscur et têtu, et nous mène par la force du Mot sur les tracées de l'Universel.

Daniel Maximin, poète, romancier et essayiste, est l'auteur d'une trilogie romanesque ("L'Isolé Soleil", Le Seuil, 1981, "Soufrières", Le Seuil, 1987 et "L'île et une nuit", Le Seuil, 1996), ainsi que d'un recueil de poèmes, "L'Invention des désidérades" (Présence africaine, 2000), pour lequel il reçoit le prix Arc-en-ciel 2000.