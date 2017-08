Aimé Césaire : “Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouches”

La mémoire du poète-Rebelle dont la voix rayonne de langage, et dont le grand cri nègre... d'une telle raideur, ébranlera les assises du monde. L'œuvre d'Aimé Césaire, vivace, habite notre temps comme un vouloir obscur et têtu, et nous mène par la force du Mot sur les tracées de l'Universel.