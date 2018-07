Louis Althusser : "Les philosophes sont des intellectuels sans pratique, à distance de tout"

Louis Althusser, né en 1918 en Algérie, a été l’une des plus grandes figures intellectuelles de ce siècle, à travers sa relecture du marxisme, sa prise en charge de la psychanalyse par l’enseignement de Lacan qu’il accueillit à Normale supérieure et par ses qualités pédagogiques de plusieurs générations de philosophes dont il fut le "Caïman" et à qui il enseigna Hegel, Marx, Helvétius, Spinoza. Auteur notamment de Lire le Capital et de Idéologie et appareil idéologique d’Etat, il était aussi, depuis son adolescence, en proie à des crises de très graves mélancolie qui l’ont poursuivies jusqu’à l’assassinat de sa femme, Hélène Rytmann, en 1980. Déclaré dément par la justice, il passera les dix prochaines années à tenter de comprendre ce qui s’est passé dans un livre intitulé L’avenir dure longtemps.

Louis Althusser, libérateur des sciences sociales.

En récusant la notion de totalité expressive, en écartant toute spéculation sur l’origine, en introduisant le concept de tout-complexe-déjà-donné-à-dominante, Althusser libère les sciences sociales du carcan où les avait enfermées le marxisme "orthodoxe".

Dans le champ de la philosophie et de la théorie, Louis Althusser a produit un type d’intervention qui a déplacé durablement certaines lignes et souligné pour longtemps certains enjeux primordiaux. Par là, son travail apparaît lui-même comme l’effet d’une certaine "surdétermination" qui a dessiné une spécifique constellation de problèmes hiérarchisés (science/théorie/politique/philosophie), et a marginalisé, pour un temps, plusieurs orientations traditionnelles : morale, éthique, justice... Le point central est sans doute le "nouage" considéré comme fondamental et non négociable entre philosophie et politique.

Une conférence enregistrée dans le cadre du colloque "Louis Althusser : politique, philosophie", enregistré en juin 2018 sous la direction de Julia Christ et Bertrand Ogilvie.

Emmanuel Terray, anthropologue, a fait ses études de philosophie sous la direction de Louis Althusser à l’ENS, ses travaux d’anthropologie portent sur le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Allemagne.

Le titre est une citation tirée de Philosophie et philosophie spontanée des savants.