André Breton : "C'est l'attente qui est magnifique"

C'est l'attente qui est magnifique — L'actualité permanente d'André Breton, par Hans T. Siepe

L'attente est l'un des états les plus emblématiques de l'homme moderne. Elle n'est pas réductible à la reconnaissance d'un écart entre un projet et sa réalisation, elle a plutôt partie liée avec l'accomplissement et le non-accomplissement du désir. L'attente n'est pas seulement au-delà du principe de réalité, elle est aussi au-delà du principe du plaisir: "indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique" (Breton). Elle est ce suspens qui se délecte parfois du "pas tout de suite" et elle est dans le surréalisme toujours aussi "l'attente de l'attente" (Blanchot). On cherchera donc à dégager dans l'œuvre de Breton ses idées sur l'attente qui peuvent nous guider dans les temps fébriles actuels caractérisés par l'accélération et l'intranquilité permanentes, à nous ouvrir patiemment au présent et aux "reflets tremblants du futur" (Breton).

Cette communication a été donnée dans le cadre du colloque intitulé L'or du temps – André Breton, 50 ans après qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy en août 2016.

Hans T. Siepe, professeur émérite de littératures romanes à l'Université de Düsseldorf. Ses recherches et ses publications portent sur le Surréalisme, sur le Roman populaire, sur la littérature française du XIXe et XXe siècle et sur la littérature antillaise contemporaine.