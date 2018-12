Ascension de l'extrême-droite et réhabilitation de la dictature au Brésil : l'échec d'un processus tardif et incomplet de justice transitionnelle ?

"À l'heure actuelle au Brésil, on dénombre 60.000 homicides par an dont l'écrasante majorité sont des jeunes hommes noirs des périphéries urbaines. Certaines associations parlent d'un génocide de la jeunesse noire brésilienne." (Maud Chirio)

Maud Chirio est historienne, Maître de Conférences à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée depuis 2010, membre du laboratoire ACP (EA 3350) et membre associée de Mondes Américains. Elle est en 2015-2016 et 2016-2017 accueillie en délégation CNRS au CRBC.

Ancienne élève de l’ENS (Paris) et agrégée d’histoire, elle a soutenu en 2009 son doctorat d’histoire, réalisé sous la direction d’Annick Lempérière, sur le thème « La politique des militaires. Révoltes et mobilisations d’officiers sous la dictature brésilienne (1961-1978) » (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne). Une version réduite et corrigée de la thèse a été publiée en 2012 au Brésil sous le titre « A politica nos quartéis. Revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira (Rio de Janeiro, Zahar) et sa publication aux ÉEtats-Unis (grâce à l’obtention du Prix Thomas Skidmore des Archives Nationales brésiliennes, en 2013) et en France est en cours.

Peut-on conclure que l’instauration tardive de la commission vérité puisse contribuer à la résurgence des nostalgiques de la dictature ? Madame Chirio a retracé la chronologie de l’instauration de la Commission Nationale de la Vérité brésilienne, instaurée en 2012 par Dilma Rousseff. L’une de ses spécificités est de mettre en place un récit, l’amnistie promulguée en 1979 par les militaires n’étant aucunement remise en cause par l’établissement de la Commission. Pourtant, il s’agira d’une des conclusions des travaux qui se clôturent en 2014 par la remise d’un rapport. Après avoir retracé le parcours du Président Bolsonaro tout juste élu, Madame Chirio conclut à la génération d’un effet pervers de l’instauration tardive de la Commission Vérité brésilienne, dans un contexte de « transition incomplète », où « aucune reconnaissance publique de responsabilité, a laissé prospérer une mobilisation du récit d’extrême droite ». Ainsi donc, conclut la chercheuse, la Commission Nationale Vérité (CNV) s’avère l’héritière d’une transition elle-même incomplète, qui a remis ses travaux dans un contexte de bipolarisation et d’une élection présidentielle qui a fait prévaloir les nostaligues de la dictature brésilienne.