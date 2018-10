Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé L'architecture en Normandie à l'âge classique qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 3 au 7 octobre 2018, sous la direction d'Étienne FAISANT.

À la suite des deux colloques tenus à Cerisy : L'architecture normande au Moyen Age (1994) et L'architecture de la Renaissance en Normandie (1998), cette nouvelle rencontre a poursuivi l’examen et la valorisation du patrimoine normand en s’intéressant aux XVIIe et XVIIIe siècles. Si elle demeure peu étudiée, nombre d’importants monuments de Normandie attendant encore leur première monographie, cette période ne fut en effet pas un moment moins intense : d’innombrables châteaux et de grands bâtiments monastiques, entre autres, témoignent toujours de l’activité qui régna alors dans la province. Celle-ci abrite ainsi des monuments majeurs, comme le château de Balleroy dû à François Mansart, celui de Bénouville conçu par Claude-Nicolas Ledoux, ou les bâtiments conventuels des abbayes de Rouen et de Caen...

Balleroy et les échos normands d'un château de François Mansart, par Claude Mignot

Le château de Balleroy bâti au sud-ouest de Bayeux sur les dessins de François Mansart entre 1631 et 1637 présente une composition pyramidante impressionnante, qui perfectionne le dessin proposé trois ans plus tôt pour le château du Plessis-Belleville près de Paris. Mansart en développe encore l’orchestration paysagère dans les années 1650. Cette réussite soutenue par le renom de Mansart a-t-elle eu des échos dans la province, ou les similitudes que l’on croit observer sont-elles seulement des analogies superficielles ?

Claude Mignot a consacré de nombreuses études à l’architecture française au siècle de Louis XIII, notamment à Mansart.

