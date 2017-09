Cartes d'identité. L'espace au singulier

Les mobilisations locales, les projets régionaux, les identités de toutes échelles ne pourraient fonctionner sans des individus qui leur donnent leur énergie et délibèrent de leur sens. Néanmoins les espaces doivent aussi être étudiés comme tels. Cela conduit à renouveler le débat sur l'unicité des lieux. Désormais, il ne s'agit plus d'une métaphysique de la permanence et de l'ineffable, mais d'une exploration empirique et théorique de parcours historiques et de dispositifs d'agencement.

Ce colloque, qui s'est déroulé au CCIC de Cerisy du 22 au 28 juillet 2017, a interrogé l'ensemble des sciences sociales et s'adresse à tous ceux que ces questions intéressent. Tandis que des activités à l'interface de l'art et de la recherche ponctueront les parcours, la problématique a été développée selon trois temps :

Quelle(s) théorie(s) du singulier? L’individuation grandissante des parcours de chacun produit une multiplication des singularités humaines. Comment repenser, le cas échéant pour les théoriser, les relations entre ces singuliers et tous les autres, notamment les lieux?

Quelle(s) méthode(s)? La multiplication des informations de plus en plus individualisées porte la connaissance les faits et gestes de chacun à un degré jamais atteint. Ces données invalident-elles pour autant les réflexions théoriques ?

Habitans: une notion à inventer? Le passage aux sociétés à habitants mobiles, l’avènement du Monde et la conceptualisation de l’"habiter" conduisent à introduire la notion d’habitans (celui/celle qui habite, en tant que et dans le temps qu’il ou elle habite). Comment une expérience singulière du Monde parle-telle de celle de tous ?