Communiquer par logiciel pour des personnes n'ayant pas l'usage de la parole

Cette communication a été filmée lors du colloque Angles morts du numérique, qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 24 septembre au 1er octobre 2020, sous la direction de Yves CITTON, Francis JUTAND, Marie LECHNER, Anthony MASURE, Vanessa NUROCK, et Olivier LECOINTE, à l'initiative du Cercle des partenaires.

Victime d’un accident de naissance‚ Philippe Aubert ne peux ni parler‚ ni se mouvoir. En 2014‚ il a obtenu un master 2 en sociologie et en 2015 un master spécialisé dans les pratiques inclusives pour s’engager dans la vie professionnelle. En collaboration avec son associé Jackson SINTINA, il exerce aujourd’hui en qualité de consultant/formateur dans le domaine de l’inclusion sociale, de l’accueil et du management des personnes en situation de handicap.

Il s'agit d'un retour et d'une analyse d'expériences, visant à illustrer et comprendre comment une personne vivant avec un handicap très conséquent s'est approprié des outils du numérique tout au long de sa vie. Cette démarche m'a permis d'aller à la rencontre des autres, dans une démarche de négociation constante avec les nouvelles technologies, afin de maintenir sans cesse l'humain au centre de mes relations personnelles et professionnelles.

Il ne s'agit pas d'un témoignage, mais d'une analyse de l'usage des outils du numérique par une personne très dépendante, qui revendique un pouvoir d'agir toujours plus grand, nécessitant une alliance subtile entre solutions numériques et accompagnement humain.

Cette alliance repose donc sur un ensemble d'acteurs humains et non humains formant un réseau facilitant le développement de ce pouvoir d'agir. (Philippe Aubert)