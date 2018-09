Comprendre les dynamiques territoriales, une entrée par les processus

Qu’est-ce qui fait territoire en ce début de XXIe siècle, comment identifier et caractériser les dynamiques à l’œuvre, et sur quelles bases construire les perspectives futures ? Comment les collectivités définissent-elles des visions stratégiques et pour quelles politiques ?

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Nouveaux enjeux prospectifs des territoires et co-construction des stratégies qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 29 août au 2 septembre 2018, sous la direction d'Isabelle LAUDIER et Lucie RENOU.

Dans un contexte de mutations économiques, écologiques, sociétales d'une part, d’évolutions institutionnelles et de gouvernance locale d'autre part, la notion de territoire — et ce qui fait territoire — est remise en question.

Si les mutations en cours nous invitent à repenser la notion de territoire, il importe de dépasser une définition qui le considère seulement comme entité politico-administrative afin de mieux prendre en compte l’ensemble des mouvements qui le traversent et d'y intégrer davantage le rôle de la société civile et des transformations économiques et sociales actuelles. Enfin, comment co-construire des stratégies de territoires, proposant un cadre pour l'action publique et ouvrant des perspectives à l’ensemble des acteurs ?...

Comprendre les dynamiques territoriales, par Olivier Bouba-OLga

L’objectif de la communication est de proposer des éléments de réflexion sur la façon de penser les dynamiques territoriales. Dans un premier temps, nous montrerons que certains discours, plus ou moins affirmés, conduisent à l’émergence d’une idéologie que nous résumons par l’acronyme CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence), idéologie qui ne résiste pas à l’épreuve des faits. Nous présenterons alors, dans un deuxième temps, une autre façon d’analyser les dynamiques territoriales, en proposant une entrée par les processus et en insistant sur la nécessité de distinguer différentes conceptions de la temporalité.

Olivier Bouba-Olga est professeur d’Aménagement de l’Espace et Urbanisme à l’Université de Poitiers. Ses travaux portent sur la géographie économique et l’analyse des dynamiques territoriales.