[...] Aveugle et sourd qui n'entend point l'écho que répond l'homme à l'homme dans les ruines du temps démantelé [...] Louis Aragon - Le fou d'Elsa

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Aragon vivant qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 10 au 17 août 2018, sous la direction de Daniel BOUGNOUX et Luc VIGIER.

Quarante ans après le colloque Le mouvement - Aragon, dirigé à Cerisy par Daniel Bougnoux en 1978, l'œuvre et la figure de l'écrivain ont connu d’importants développements posthumes, notamment marqués par la publication de huit volumes (dont un album) dans la bibliothèque de la Pléiade, par l’édition régulière de quatre revues et la soutenance d’un nombre considérable de thèses. Aragon n’est pas une curiosité patrimoniale, ni tout à fait un "classique" qu’on saurait donc où classer, sa production follement prolifique déborde les rangements ordinaires et ne cesse de troubler, d’enchanter ou d’interroger...

J’aurai au cours de ma vie beaucoup fréquenté Aragon, à travers l’édition de cinq volumes de ses romans dans la Pléiade notamment, qui ont fait de cet auteur ma véritable université. Je voudrais donc réfléchir à ce qu’il m’a vraiment appris, aux ressources d’énergie intellectuelle et morale, de courage, d’invention qu’il peut nous prodiguer si nous le lisons bien. Mais réfléchir aussi, dans les parages de François Jullien, au vers fameux "Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard": que veut dire "apprendre à vivre", est-ce bien concevable ? Nous, qui faisons profession d’enseigner, qu’aurons-nous vraiment transmis aux jeunes gens qui nous ont écoutés pendant quarante ans disserter des œuvres ? Mais encore, question médiologique, comment un auteur se survit-il ? Pourquoi (par exemple) l’éclipse presque totale de noms qui furent grands de leur vivant (Anatole France, Romain Rolland) et l’essor posthume de quelques autres? Dans le cas d’Aragon, plus lu aujourd’hui qu’Eluard, à quoi tient sa (relative) survie, aux romans, aux dizaines de poèmes mis en chanson ? De quelle alchimie se compose ce qu’on appelle une postérité, cette floraison des cimetières ? (Daniel Bougnoux)

Daniel Bougnoux, philosophe, ancien élève de l’ENS, est professeur émérite à l’Université des Alpes de Grenoble. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à la littérature et aux théories de l’information-communication, il a accompagné Régis Debray dans l’aventure des Cahiers de médiologie, devenus revue Médium. Il a dirigé l’édition des Œuvres romanesques complètes d’Aragon (cinq volumes) dans la bibliothèque de la Pléiade, et présenté aussi Le Paysan de Paris dans les Œuvres poétiques complètes de la même collection. Auteur avec Cécile Narjoux de deux Foliothèques, sur Aurélien puis Le Roman inachevé, il tient régulièrement un blog, "Le Randonneur" hébergé par La Croix, où il est assez souvent question d’Aragon, et maintenant de ce colloque en préparation.