"Vous savez, j’avais débuté avec Renoir et tout était très français et en quelque sorte équilibré. Là en revanche, c’était le début de l’influence des Allemands qui arrivaient en France : tout le monde était Allemand ! "(propos de Laure Lourier recueillis à Hollywood, 1979)

L'avènement du nazisme conduit à l'exil de nombreux professionnels du cinéma venus d'Allemagne dans différents pays d'Europe. La France est le premier pays d'accueil et une cinquantaine de films d'exil y sont tournés entre 1933 et 1940. L'hypothèse avancée est que ces films ont pu constituer des lieux privilégiés pour la diffusion de pratiques spécifiques issues des studios de la Ufa dans la fabrique du film, et qu'ils ont sans doute aussi permis d'expérimenter de nouvelles modalités de collaboration transnationale entre professionnels du cinéma.

Nedjma Moussaoui est maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire "Passages XX-XXI" et du groupe de recherche "Création collective au Cinéma". Ses travaux concernent les transferts culturels et les phénomènes d'hybridation, et portent notamment sur les cinéastes germaniques exilés sous le nazisme.

De l'Allemagne vers la France… Les films d'exil des années 1930, un nouvel espace cinématographique européen, par Nedjma Moussaoui

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé L'Europe du cinéma qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 29 septembre au 3 octobre 2021, sous la direction de Vincent AMIEL, José MOURE, Benjamin THOMAS et David VASSE.