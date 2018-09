Débattre des mondes que nous voulons : les migrations comme proposition politique

Rien n’est plus politique aujourd’hui qu’aider les migrants: c’est revendiquer par les actes une Europe ouverte. Non pas opposer une politique par le bas aux oukases venus d’en-haut, mais, face à l’urgence, prendre la mesure d’un état du monde inédit.

Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Brassages planétaires qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 1 au 8 août 2018, sous la direction de Patrick MOQUAY, Véronique MURE et Sébastien THIÉRY.

Il n’est pas si facile de substituer une parole politique à la soi-disant "crise" des migrants. Recouvrant un impuissant mélange de silence et d’urgence, ce mot ne dit que l’absence de pensée et la peur d’agir. Il renforce en outre une opposition paralysante, entre d’un côté des chiffres globaux, abstraits, insensibles, et de l’autre la vérité de multiples actes locaux, près des corps, des souffrances, de l’expérience en cours. Parler de crise, c’est déguiser les premiers en réalisme politique, et réduire les seconds à de l’aide humanitaire.

Pourtant, rien n’est plus politique aujourd’hui qu’aider les migrants: c’est revendiquer par les actes une Europe ouverte. Non pas opposer une politique par le bas aux oukases venus d’en-haut, mais, face à l’urgence, prendre la mesure d’un état du monde inédit. Et donc, d’abord, prendre le temps de l’enquête: je présenterai celles du Pérou sur l’expérience en cours, hier à Calais, aujourd’hui à La Chapelle, soutenant et documentant ce qui s’invente ensemble en situation, dans ces rencontres improbables et ces frictions créatrices.

Mais la politique exige aussi de toujours retisser le lien entre situations réelles et mesures à défendre, et ce n’est pas tâche aisée. Il ne faut pas considérer les migrations comme un problème déstabilisant l’Europe: comme le climat, elles sont l’occasion et la nécessité de la refonder. Ce débat fait peur aux hommes politiques, et aussi à bien des militants "pro-migrants", de crainte d’amplifier les craintes. Mais le refuser, c’est laisser la parole aux seuls tenants du repli illusoire sur des frontières que, dans l’autre sens, finance et marchandises ignorent. Oui, il faut oser dire qu’en effet, les mondes à venir seront tissés de migrations massives: ce n’est pas une crise, c’est une chance pour débattre des mondes que nous voulons, et se battre pour les faire advenir.

Les migrations nous font une proposition. À nous de nous mettre à sa hauteur.

Antoine Hennion, chercheur au CSI (Mines-ParisTech, PSL/CNRS), a travaillé sur la médiation, les amateurs, puis sur l'aide et le care, et élaboré une pragmatique des attachements. Auteur de La Passion musicale (2007), La Grandeur de Bach (avec J.-M. Fauquet, 2000). Articles récents: ""Enfermer Maman !" Le care comme éthique de situation" (avec P. Vidal-Naquet, 2015), "Un cahier qui pourrait s'intituler "Ce qui se passe" à Calais" (PUCA/Le Pérou 2016), "A Plea For Responsible Art. Politics, the market, creation", in Art and the Challenge of Markets, V.D. Alexander & al. eds. (2018).