Deleuze : "L’art est ce qui résiste même si ce n’est pas la seule chose qui résiste"

Unir dans l'acte de résistance "l'œuvre d'art" et "la lutte des hommes". Car, étrangement la philosophie ne figure pas dans le destin de la résistance. Si Deleuze cite Malraux affirmant que l'art est "la seule chose qui résiste à la mort.", alors l'art ferait ce que ne fait pas la philosophie.

Peut-être est-ce là l'indice d'un rapport indécis entre l'art et la philosophie, dont l'œuvre de Deleuze semble souvent témoigner, pour le bien mutuel de l'un et de l'autre. C'est cette indécision productive qu'on voudrait tenter sinon d'éclairer, au moins de cerner.

Dans les années 1970 et 1980, philosophes, artistes, militants découvraient à l’Université Paris 8 la pensée de Deleuze se faisant. Les nouvelles générations lisent aujourd’hui ses livres et ceux qu’il a écrits avec Félix Guattari, à l’affût de concepts opératoires pour aborder les formalismes par leurs devenirs, leur capacité à faire la différence. Vingt ans après, Deleuze reste à découvrir. Son travail recompose les structuralismes et souligne ce qui échappe à leur tendance à la reproduction. Il cesse d’unifier l’expérience comme un donné originaire et bifurque hors des apories de la phénoménologie. Expérimentez, n’interprétez pas! Explorez de nouvelles subjectivités mutantes, développez les devenirs minoritaires! Analysez les modalités de contrôle émergentes! Ce nouveau statut des constructions sémiotiques branche philosophie et théories sur leurs pratiques, les sciences humaines sur leurs critiques en situations, sur leurs cliniques, accroche les arts sur le réel comme machines créatrices de blocs nouveaux de sensation. Avec Guattari, Deleuze transforme l’image de la pensée.

Raymond Bellour, écrivain, critique et théoricien, principalement connu pour ses essais sur le cinéma. Après des études de lettres, il écrit des critiques de cinéma pour de nombreux organes de presse quotidienne ou hebdomadaire. Il participe à la création de la revue "Trafic" avec Serge Daney,.