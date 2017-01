Dans « P’tit Quinquin », plus que l'enquête, c'est la quête qui importe.

Cette communication a été enregistrée dans le cadre de la journée d'études consacrée aux fins de séries télévisées, organisée par le LASLAR à la MRSH de Caen.

Alors qu’au cinéma, les fins de films donnent souvent à voir les personnages tournant le dos au spectateur et s’éloignant, seuls ou à deux, notamment dans le cinéma classique hollywoodien, les séries télévisées, elles, se terminent souvent par un gros plan sur un ou deux personnages. Ce principe semble être une assimilation, par la fiction elle-même, de son dispositif de diffusion : au cinéma, le personnage s’éloigne comme le spectateur va lui-même, quelques instants plus tard, quitter la salle ; à la télévision, le personnage reste, au contraire, « enfermé » dans le cadre de sa fiction de même que le téléspectateur ne quitte pas le lieu où il l’a vue...

David Vasse est maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Caen et spécialiste du cinéma français contemporain. Il est l’auteur de plusieurs articles sur le cinéma français (dans les revues Contre-bande, CinémAction, Eclipses et Double-jeu), de Catherine Breillat, un cinéma du rite et de la transgression (Arte/Complexe, 2004) et du Nouvel âge du cinéma d’auteur français (Klincksieck, 2008). Il a également co-dirigé avec Antony Fiant, Le cinéma de Hou Hsiao-hsien (espaces, temps, sons) (Presses Universitaires de Rennes, 2013). Il a également publié Jean-Claude Brisseau, entre deux infinis aux éditions Rouge Profond (2015).

Écouter Dernier cercle pour P’tit Quinquin, par David Vasse

Comment finir une série policière dont le but n’est pas de résoudre une enquête mais de se confronter, scène après scène, épisode après épisode, à l’énigme, prise dans son acception métaphysique ? Par quel tour conclure une série qui a passé son temps à mettre en scène un monde qui ne tourne pas rond ? Le quatrième et dernier épisode de P’tit Quinquin de Bruno Dumont (2014) s’achève sur la grâce de l’irrésolution. Au centre d’un espace déclaré nodal par le commissaire, les personnages principaux de ce drôle de drame vont converger vers un point de sublimation imprenable, entre terre et ciel, clarté et opacité, sensation du sacré et bonne blague sans réponse. Finir sur une étreinte exposée au plus loin de l’amour, il n’y a pas mieux sans doute pour donner à l’essentiel le seul et unique dernier mot.