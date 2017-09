Drôles de crimes en Amérique latine

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé SPECTRES DE POE DANS LA LITTÉRATURE ET LES ARTS qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 22 au 29 juillet 2017, sous la direction de Jocelyn DUPONT et Gilles MENEGALDO.

Pénélope Laurent est Maître de Conférences en littérature hispano-américaine à l’Université de Paris Sorbonne (Paris IV) et membre du CRIMIC. Agrégée d’espagnol, elle a soutenu en 2009 une thèse sur l’ensemble de l’œuvre de l’écrivain argentin Juan José Saer, qui a donné lieu à la publication de l’ouvrage Juan José Saer. Unité, cohérence et fragmentation (L’Harmattan, Paris, 2015). Sa recherche porte essentiellement sur les littératures du Río de la Plata des XXe et XXI siècles, en lien avec la théorie de la lecture.

Il suffit de penser aux trois grands inventeurs du cuento latino-américain, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges et Julio Cortázar pour se convaincre de l’influence considérable de l’œuvre d’Edgar Allan Poe en Amérique latine, tant par la réflexion que par le désir de se l’approprier qu’elle a suscités chez eux, à travers les commentaires, les traductions et la création de leur œuvre personnelle. Mais il n’est pas moins intéressant de se pencher sur le jeu qui existe entre l’œuvre de Poe et l’œuvre de certains de ses successeurs amusés qui n’hésitent pas à parodier le maître et son invention du genre policier (Jorge Luis Borges en Argentine), à exploiter sa figure ou ses personnages (Horacio Quiroga en Uruguay, Andrés Caicedo en Colombie), peuplant l’imaginaire des littératures hispano-américaines de drôles de crimes et de drôles de détectives, tantôt meurtriers et tantôt victimes. Se prenant pour des Auguste Dupin sud-américains, les détectives se jettent dans la gueule du loup, paradoxalement à cause de leurs capacités analytiques et intellectuelles, et les criminels inconscients se posent en héritiers drolatiques, déprimés ou cupides d’un Egæus en quête dentaire ou d’un Montresor vengeur. La déviation souvent parodique semble accroître le rôle et la complicité du lecteur tant du point de vue des références attendues que de son plaisir à se laisser tromper comme un détective en herbe.