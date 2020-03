Entretien avec Laurent Mauvignier

Quand on est confronté à l'écriture, on ne fait que ça : regarder les autres. (Laurent Mauvignier)

Cet entretien a été filmé lors du colloque L’image incertaine : Pluralité de l’image dans l’œuvre de Laurent Mauvignier organisé par le LASLAR à la MRSH de Caen le 6 mars 2020.

Outre les nombreuses références cinématographiques, picturales, ou encore photographiques dont elle est ponctuée, l’œuvre de Laurent Mauvignier paraît s’attacher à explorer tout autant la relation du texte à l’image que le rapport aux genres dans une forme de transmédialité. À l’instar de l’œuvre de Tanguy Viel, celle de Laurent Mauvignier est influencée par le cinéma : au-delà des références explicites aux films et réalisateurs, un imaginaire cinématographique s’y déploie ; et certaines techniques empruntées au cinéma – le montage par exemple – sont mises en œuvre dans le récit. Mais « l’image » ne fait pas seulement référence aux différents supports évoqués. Fondés sur des images mentales qui laissent affleurer le souvenir et le fantasme, les textes gravitent autour d’elles comme des soleils noirs. Origine de l’œuvre, l’image apparaît cependant « incertaine ». Elle ouvre à une réflexion sur le processus de création et sur l’écriture même.

Que nous dit donc l’omniprésence des images dans l’œuvre de Laurent Mauvignier ? sont-elles signes d’une période placée sous le signe de la postmodernité ? si l’image offre une appréhension détournée de « la brillance du réel », elle indique encore que tout est spectacle – où le sujet est tout à la fois présent et absent...