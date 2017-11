Gilles Clément : "Celui qui s'occupe d'un jardin vit dans la surprise heureuse"

Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en valorisant le métier de jardinier, je sortais de mon rôle et que c'était la force du concept : associer des personnes qui ne se rencontrent jamais, trouver une passion commune, faire collaborer les différences pour faire voir et sentir. On peut ainsi rompre l'isolement, casser l'ennui, quitter les habitudes et s'exposer pour être soi-même. "Des jardins et des hommes", Gilles Clément