Expériences d'enchantement dans le rapport au vivant

Dans nos sociétés, de nombreuses personnes font l'expérience, dans leurs rencontres avec des animaux ou la nature, de "moments suspendus" que nous avons qualifiés, avec A. Halloy et à la suite d'E. Belin (2002), d'expériences enchantées (Halloy & Servais, 2014). L'étude de ces rencontres enchantées nous a amenés à parler de "dispositifs d'enchantement" pour désigner des aménagements culturels mettant en relation des dispositions intérieures, qu'ils contribuent à faire advenir, et des affordances présentes dans l'environnement. L'enchantement se manifeste dans un travail d'intégration créatrice de l'expérience, qui peut survenir, mais pas toujours, lorsque certaines conditions sont remplies. Après être revenue rapidement sur le travail mené avec A. Halloy, l'exposé vise à montrer la productivité que les notions tirées de cette approche dispositive de l'expérience ont apporté à la compréhension de rencontres animales d'une part et du travail thérapeutique avec des animaux d'autre part.

Véronique Servais est psychologue de formation, aujourd'hui professeure en anthropologie de la communication à l'université de Liège en Belgique.

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé L'enchantement qui revient qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 6 au 13 juillet 2021, sous la direction de Rachel BRAHY, Jean-Paul THIBAUD, Nicolas TIXIER et Nathalie ZACCAÏ-REYNERS, en présence d'Yves Winkin.